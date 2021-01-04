عادت للخليج العربي.. «نيميتز» حاملة الطائرات الأقوى في العالم

نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسؤول دفاعي كبير بالولايات المتحدة، الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة، كريستوفر ميللر، أمر حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» بالعودة إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماع بشأن إيران في البيت الأبيض.

وكان ميللر قد أمر الأسبوع الماضي بإرسال الحاملة نيميتز إلى خارج المنطقة، وذلك لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مجموعة يو إس إس نيميتز:

1- تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل.

2- قامت في وقت سابق بمناورات حربية من قاعدة جوام الأمريكية، غربي المحيط الهادئ.

3- تعتبر حاملة الطائرات نيميتز واحدة من أضخم السفن الحربية في العالم.

4- ثاني أكبر وأضخم حاملة طائرات في العالم، بعد حاملة الطائرات «فورد».

5- يصل عرض هذه الفئة من حاملات الطائرات الأمريكية إلى 70 مترا، فيما يتجاوز طولها 330 متر، أما سرعتها فتبلغ 58.8 كيلومتر في الساعة.

6- دخلت الخدمة عام 1975 ووصلت تكلفتها في ذلك الحين إلى مليار دولار.

7- بها مفاعلين نووين، لديهما القدرة على تشغيلها لنحو 20 عاما، دون التزود بالوقود.

8- تستوعب الحاملة أكثر من 5 آلاف فرد ضمن طاقمها.

9- على متنها حوالي 90 طائرة.

10- لديها القدرة على إطلاق نحو 4 طائرات في الدقيقة.