مستشار سابق بـ«البنتاجون»: مواقف إثيوبيا ستتسبب في حرب

في تقرير نشره المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مايكل روبين، قال إن حكومة إثيوبيا تصرفت بأحادية الجانب في ملف السد الإثيوبي، وعرقلت المفاوضات من أجل خلق أمر واقع.

وقال «روبين» في التقرير، الذي نشرته مجلة ناشونال أنترست الأمريكية، إن الإجراءات الإثيوبية تهدد بشكل منهجي سبل العيش والاستقرار، ليس في مصر والسودان فحسب، ولكن أيضًا في الصومال وكينيا.

وأضاف المستشار السابق، وهو باحث كبير في أوضاع الشرق الأوسط: «أكدت مصر مرارا دعمها لحق إثيوبيا في الاستفادة من النيل الأزرق، وفقا لمبادئ القانون الدولي».

وبموجب القانون الدولي، فإن الدول التي تخطط لإنشاء سدود أو تحويلات على الأنهار التي تعبر الحدود الدولية، عليها إخطار تلك الدول التي تشاركها النهر بمشاريعها المخططة، والتشاور معها بشأن مواصفات التصميم.

تقرير المكتب الفني الإقليمي بخصوص السد الإثيوبي

وفي عام 2007، خلص المكتب الفني الإقليمي، وهي شراكة حكومية دولية تضم 10 دول من حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا والسودان ومصر، إلى أن السعة التخزينية المثلى لسد لتوليد الطاقة الكهرومائية في الموقع الذي ستنشأ فيه أديس أبابا ذات السد، هو 14.47 مليار متر مكعب، ومع ذلك هذا الرقم أقل من خُمس ما بنته إثيوبيا حاليا.

كما أنه في يونيو 2014، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيليمريم ديسالين، على تشكيل لجنة وطنية ثلاثية (تشمل السودان)، للإشراف على إجراء مزيد من الدراسات، لكن هذه المبادرة فشلت؛ لأن إثيوبيا رفضت مشاركة أي مستشار دولي.

وبعدها بشهور قليلة، وتحديدا في مارس 2015، حاولت القاهرة والخرطوم مرة أخرى، وحصلا على اتفاق من أديس أبابا بشأن إعلان مبادئ لتسريع استكمال الدراسات والاتفاق على مبادئ توجيهية، تحكم كل من ملء السد الإثيوبي وتشغيله.

الدبلوماسيون الإثيوبيون عطلوا الاجتماعات وقطعوا مفاوضات السد

وقال مايكل روبين حول هذه المبادرة: «لسوء الحظ عطل الدبلوماسيون الإثيوبيون الاجتماعات، وقطعوا التفاهمات مع دول المنطقة، والبنك الدولي والولايات المتحدة، وبدأت في ملء السد من جانب واحد».

وحذر «روبين» من أن اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية الجانب، يمكن أن يؤثر على 98% من المصريين، مشيرا إلى أنه «قد يبدو ذلك سببا للحرب - وهو أمر مبرر - بسبب تعامل إثيوبيا الأحادي».

ولفت الكاتب الأمريكي الى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار سدود «جيبي» التي بنتها إثيوبيا على حوض نهر أومو من جانب واحد، ما أدى إلى تدمير بحيرة توركانا المدرجة في قائمة اليونسكو بكينيا، بل خلقت فقرا، وفاقمت الجوع والصراع في المناطق المحيطة.

كارثة السد الإثيوبي قد تكررها أديس أبابا في الصومال

ولفت الباحث الأمريكي، إلى أن الإجراءات الإثيوبية التي تستمر في اتخاذها في غياب المشاورات مع كينيا، قد تكرر كارثة بحر آرال في شرق إفريقيا، مشيرا الى أن أديس أبابا اتخذت إجراءات أحادية الجانب أيضا بشأن نهري جوبا وشبيلي، اللذين يرويان جنوب غرب الصومال.

ويعتبر كلا النهرين من المصادر الرئيسية للمياه العذبة في الصومال، التي أصبحت تعاني عندما تمنع إثيوبيا من جانب واحد تدفق المياه في نهر شيبيل، ما يقوض التنمية الاقتصادية للدولة، بل يقومون بإلقاء القمامة بعد ذلك في قاع النهر، ما أدى إلى تسمم مناطق المصب عندما تعود المياه.

وحذر مايكل روبين، من أن الإجراءات الإثيوبية من المحتمل أنها ستؤدي إلى تجفيف نهر جوبا في غضون عقد من الزمن، ومع ذلك يجادل المسؤولون الإثيوبيون بأنهم يستطيعون اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، لكن هذا يتعارض مع المعايير الدولية، التي تتطلب التشاور المسبق مع الدول المشاطئة.

أبي أحمد يتصرف كقوة استعمارية

وقال الكاتب إن هذه الإجراء اتخذ قبل تولي رئيس الوزراء آبي أحمد الحكم، ومع ذلك فإن الإخفاقات المحلية التي تعرض لها دفعته إلى مضاعفة التعنت.

وأضاف مايكل روبين: «هذه طريقة آبي أحمد في تقديم نفسه على أنه قومي، وأصبح يهاجم الولايات المتحدة بشكل متزايد، من خلال الإدعاء بأن الوساطة الأمريكية أدت إلى قيود غير عادلة، وخلق استعمار من الباب الخلفي»، مؤكدا: «كل هذا هراء بالطبع، لأن حق إثيوبيا في توليد الطاقة واحترام حقوق دول المصب لا ينبغي أن يكونا متعارضين».

ويصل «روبين» إلى أن آبي أحمد يسعى إلى التصرف كقوة استعمارية، واستغلا دول حوض نهر النيل وكينيا والصومال، مشيرا الى أن الناس في إثيوبيا وشرق إفريقيا يرونه كـ«رجل يريد تعزيز الأنا، وخداع الذات والتوسع الإثيوبي»، مؤكدا: «لذلك حان الوقت لأن تراه الولايات المتحدة والعالم الغربي والجامعة العربية ودول الديمقراطيات الأفريقية بنفس الطريقة، وتعامله وفقا لذلك».