أستاذ طاقة: ارتباك أسعار النفط مستمر بسبب كورونا

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة والبترول، إن العالم يشهد حالة ارتباك في تحديد أسعار النفط والطلب عليه في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذه التوابع هي جديدة على العالم ولا يعرف أحد متى ستنتهي الأزمة، والأسعار متذبذبة بشكل كبير وهذا الأمر سيستمر طويلا وترتب الأسعار بقواعد العرض والطلب وهناك عوامل كثيرة أثرت على الإقبال على شراء البترول بسبب تبواطؤ النمو الاقتصادي وقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك بعض الأحداث الطارئة التي أثرت على العرض والطلب مثل التوترات السياسية والحروب والعوامل الطبيعية غير التقليدية.

انهيار سعر البترول في أمريكا

وأضاف أستاذ الطاقة والبترول، في مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على فضائية extra news، أنه لم يعتقد أحد أن تستمر جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى عام تالي وتوقع كثيرون أن تنتهي خلال عام 2020 وهذا ما أربك حركة البيع والشراء وكورونا أثر بشكل كبير لا يمكن توقع نهايته لأن البعض توقع أن تنتهي الجائحة خلال عام ثم استمر الأمر مما جعل الشركات تحجب عن استمرار ضخ البترول، ورأينا انهيار سعرالبترول في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر لم يحدث من قبل.

وتابع أن صناعة البترول صناعة حيوية يهتم بها الجميع وإذا تم تقليل الاستثمارات في الوقت الحالي ثم عاد الاستهلاك سريعا سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه من جانب الشركات والدول لذا تحاول منظمة أوبك حاليا أن تعمل على توفير سعر مناسب للطاقة يتلائم مع التبواطؤ الاقتصادي وكذلك يوفر احتياجات الأشخاص.