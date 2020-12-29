ضبط 1157 قضية تموينية.. بينها 60 ألف لتر بترول قبل بيعه بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1157 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (4٫2 طن دواجن كاملة -مصنعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2٫5 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وبها نقص في الأوزان بمقدار 500 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 10 كيلوجرامات)، تمهيداً لطرحها للبيع بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكرونة) بمحافظة المنوفية.

ضبط (مالك محل بدال تمويني – بمحافظة القليوبية)، وبحوزته (1٫9 طن سكر – 420 عبوة زيت تمويني مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية) جمعها ولم يصرفها للمواطنين تمهيداً للإتجار بها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط (13٫850 قطعة نظارات شمسية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة مسجلة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل للنظارات الشمسية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (12٫215 قطعة مستلزمات طبية «قفازات طبية – كمامات – حشو أسنان») دون مستندات بحوزة (مالك شركة للمستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على (فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار قدرت بمبلغ 8٫165 جنيه).

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته (60٫000 لتر مواد بترولية «بنزين 92 – سولار» قدرت قيمتها بــ43٫1250 جنية) جمعها دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول بغرض الأتجار بها في السوق السوداء.

ضبط (مالك محل لتجارة السجائر والمعسل – بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (23٫580 عبوة سجائر مختلفة الانواع – معسل "بدون مستندات مجهول المصدر") قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.