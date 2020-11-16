ضبط محامي بـ"شركة بترول" أخفى 112 مليار جنيه عن الضرائب في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، مزاولة أحد الأشخاص (الممثل القانوني لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع - كائنة بمحافظة القاهرة)، نشاطا في مجال تجارة (البترول - والبنزين) محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكّن حصر نشاطه عن عام 2018، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وإقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة، حيث تبين إخفاءه 112.884.164.000 جنيه عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.