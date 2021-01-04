أستاذ فيروسات: أنصح بشراء جهاز قياس الأكسجين في المنازل

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ طب الفيروسات بطب الزقازيق، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تعرض إلى آلاف الطفرات، لكنها كانت طفيفة، بينما في الوقت الحالي تتغير «نتؤات الفيروس الشوكية»، مما عمل على سرعة انتشاره مع تعريض الأطفال وحديث الولادة للإصابة، وزادت نسبة الإصابات في المملكة المتحدة بنسبة 47%.

ضرورة قياس نسبة الأكسجين باستمرار

وأضاف أستاذ طب الفيروسات بطب الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت في الموجة الأولى عبارة عن احتقان في الحلق والإسهال، ولكن الإسهال زاد في الموجة الثانية الحالية مع بداية فصل الشتاء، لكن اللافت أن يكون الإنسان سليم، ولكن مرة واحدة يحدث انخفاض نسبة الأكسجين التي يتنفس منها الإنسان بنسبة 72% مما يتطلب إلى دخوله إلى العناية المركزة.

وطالب الأشخاص بشراء جهاز قياس نسبة الأكسجين، وهو سعر رخيص ويباع في الصيدليات، مشددا على ضرورة عدم انخفاض الأكسجين عن نسبة 92% لأن أي انخفاض عن هذا الحد، يؤدي إلى ضرورة دخول المستشفى خاصة بعد شعور الشخص بالإرهاق وعدم الاستجابة للأوامر التي يتلقاها وتابع، «في ناس بيجيلونا نسبة أكسجين عندهم 60% ودي حالة ميئوس منها والمريض نفسه مش حاسس بالمرض ومش عارف في إيه، وطبعا بنبه على الناس بضرورة ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا».

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي من خلال سوق الحيوانات الحية، الذي كان مصدرا للوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم، مما أدى إلى انتشاره بشكل متسارع، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.