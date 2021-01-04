شريف رمزي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان شريف رمزي تعافيه من فيروس كورونا بعد إجرائه مسحة جديدة ظهرت سلبيتها.

وكتب رمزي عبر استوري الانستجرام «الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب».

أعلن الفنان شريف رمزي منذ 10 أيام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وكتب رمزي، على حساب بموقع الصور «إنستجرام»، «الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

وقال رمزي في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه فقد حاسة الشم فجأة وهذا لفت نظره على إجراء مسحة كورونا وبالفعل ظهرت النتيجة إيجابية دون أي أعراض واضحة عليه.

واضاف رمزي: «الحمد لله اتبع بروتوكولا العلاج جيدا واعزل نفسي داخل غرفتي بعيدا عن أسرتي، لكن أكتر شيء شعرت به في إصابتي بكورونا هو فقداني لحاسة الشم بخلاف ذلك الحمد لله الأعراض بسيطة وربنا يحفظنا ويحفظ الجميع».

ووجَّه نصيحة شريف رمزي للجمهور بأن يحرص الجميع وتوخي الحذر والتشديد على ارتداء الكمامة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الأمر ليس هينا.

واحتفل رمزي ليلة رأس السنة بعيد ميلاده والعام الجديد في العزل المنزلي، حيث نشر عبر موقع «إنستجرام» صورًا له داخل منزله وبجواره ماكيت تورتة عبارة عن ديتول وأدوية ومطهرات، وعلق قائلا: «عمري ما كان يخطر على بالي إني حيعدي عليا اليوم اللي أبقي بقضي فيه عيد ميلادي ورأس السنة عيان، وفي حجر منزلي الحمد لله على كل شيء، وكل سنة وكلكوا طيبين، وخللي بالكم من نفسكم».