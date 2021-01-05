بعد مد المهلة.. 160 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم، 160 ألف و701 طلباً للتصالح في مخالفات البناء.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد نسبة 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجهاً رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكداً أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع، وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.

وشهد محافظ المنيا يوم الجمعة الماضي، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً.

وجه المحافظ الشكر إلى رئيس الجمهورية لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم، حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لنحو 76 حالة، بإجمالي 79 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.