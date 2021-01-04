تغريم 265 مواطنا بسبب عدم إرتداء الكمامات وفض 3 «أفراح» بقري المنيا

وقعت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية في المنيا غرامات فورية علي 265 مواطنا منذ أمس وحتي صباح اليوم لعدم إرتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها علي كل مخالف.

وجرى تحرير 42 محضرا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عقب تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة.

وأعلن عماد محمود رئيس قرية البرجاية، عن فض 3 أفراح، أثناء المرور ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا " بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إذ تم فض فرح بقرية زهرة واثنين بقرية البرجاية، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات المقررة والصادرة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشارة حفاظا علي صحة المواطنين.

وأضاف أنه كلف نائبه الدكتور رجب قياتي، بالمرور والمتابعة، وتم تشميع عدد من المقاهي بقرية دماريس نظرا لمخالفتها الحيطة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما تم تشميع مقهيين وتم تحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات الغير مسموح بتداولها، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وأصحاب المقاهي.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أجري جولة، لمتابعة إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة، بإرتداء الكمامات الواقية.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، والمحلات، أو المنشآت الخاصة، وجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.