صحة المنيا تنفي نقص الأكسجين بحميات ملوي..«مافيهاش مصابين بكورونا»

نفت مديرية الصحة بالمنيا، ما تردد في أحد المواقع الإخبارية، بشأن إقتراب نفاد الأكسجين بداخل مستشفى حميات ملوي للعزل بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم، أن الخبر عار تماما من الصحة، موضحا أن مستشفى حميات ملوي ليس بها مرضي كورونا، إذ يتم استقبال مرضي كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفي صدر ملوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات ملوي بها حالتين فقط يتم علاجهما "أمراض متوطنة " وليس كورونا.

ودعا وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة تحري الدقة والصدق في نشر الأخبار وتداولها لعدم نشر البلبلة وإثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد في تصريحات صحفية أمس أن هناك 16 مستشفى داخل محافظة المنيا مخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.

وأكد محافظ المنيا، أنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة ، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومي وجامعي وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.