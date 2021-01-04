عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك استقرار وثبات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر منذ 8 أيام، إلا أنها تقل تدريجيًا، موضحة أن الأعداد تقل بالتدريج منذ أربعة أيام، وأن عدد الإصابات التي سُجلت اليوم وصلت لـ1277 إصابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة تستعرض فيه المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، عبر شاشة «extra news».