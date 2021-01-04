عاجل.. وزيرة الصحة: الأكسجين أصبح «دواء» لكورونا طبقا للبرتوكول المحدث

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة الأكسجين حاليًا أصبحت جزء من الأدوية، وأصبح دواء بعد وضعه في البرتوكول العلاجي المحدث الذي صدر في نوفمبر 2020، حيث إن وضع الإصابات المتوسطة في الأقسام الداخلية على الأكسجين بشكل علمي ومحدد يُحسن كثير من الحالات.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي تستعرض فيه المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، : «الأكسجين هو من جعل عدد الوفيات خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد أقل من الموجة الأولى، موضوع الأكسجين ده عالمي، العالم كله لديه تحدي في هذا الأمر».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم التعامل مع الشركات الوطنية المنتجة للأكسجين، وفتح شركات قد أغلقت مثل «حديد بشاي» الذي يمد وزارة الصحة بـ 40% من احتياجاتها من الأكسجين فضلًا عن شركة النصر للكيماويات، والكثير من الشركات الخاصة التي تعمل مع الوزارة.

وتابعت: « احنا بنعمل اجتماع بقالنا شهرين نجتمع كل يوم أحد مع هذه الشركات عشان نتأكد من توفير الاكسجين».