مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم نقل وميكروباص بالسويس

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب، وأخرى نقل بمقطورة، قبل قليل، على طريق "الأدبية - العين السخنة"، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

وتلقى مدير أمن السويس، اللواء رجب عبد العال، إخطاراً من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بمقطورة على طريق "الأدبية - العين السخنة"، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال مصدر طبي إن عدد المصايين الذين استقبلهم مستشفى السويس العام من مصابي الحادث، بلغ حتى الآن 11 مصاباً، بحسب حصيلة أولية، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف مازالت تقوم بنقل المصابين.

وأضاف المصدر أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفى السويس العام إلى الدرجة القصوى، وإعلان التأهب بين أعضاء الفريق الطبي وطواقم التمريض بالمستشفى، وفتح غرفة العمليات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم، لمتابعة أعمال رفع أثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.