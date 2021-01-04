زايد: لدينا منظومة مميكنة لمعرفة عدد المرضى بالمستشفيات ونسبة الأكسجين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة عملت على زيادة تانكات الأكسجين وزيادة أعدادها وتوزيعها، وتم إسناد معظم شركات الغازات للتأكد من رفع كفاءتها، حيث تم رفع كفائتها على مدى السنتين الماضيتين، موضحة أن وزارة الصحة بها منظومة مميكنة للاطلاع على كفاءة المستشفيات.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي: «نقدر من خلال المنظومة المميكنة دي نشوف البيانات المحدثة كل 6 ساعات نشوف المستشفى فيها كام سرير وفيها كام مريض وكام مريض عناية مركزة وكام واحد على جهاز التنفس الصناعي، فضلًا عن قراءة الأكسجين في كل مستشفى، وزارة الصحة موجودة في السيستم ده».

واستعرضت وزيرة الصحة، بعض المستشفيات، ففي محافظة الإسكندرية ذكرت أن حميات الإسكندرية بها الآن 41 حالة داخلي، وسعة المستشفى 139 داخلي، كما أن نسبة الأكسجين لديها الآن 2629 لترا، وهناك فقط 10 حالات على جهاز التنفس الصناعي، وملء الخزانات يتم بشكل يومي في أحيان كثيرة.

وتابعت: «مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، فيه 4 حالات على تنفس الصناعي، دلوقتي كمية الأكسجين أكثر من 14 ألف لتر لأن السعة التخزينية عندهم في المستشفى عالية»، ثم استعرضت الوزيرة بعض المستشفيات في محافظة القاهرة وذكرت أن مستشفى التأمين الصحي في المقطم، به 6 أجهزة تنفس صناعي ولكن لا يوجد أي مريض على هذه الأجهزة، وبها 24 حالة داخلي ونسبة الأكسجين لديها 2695 لترا، ومستشفى صدر العباسية 14 حالة على تنفس الصناعي وفيها 8500 لتر.