حورية فرغلي: فضَّلت الاختفاء بعد العملية الخاطئة بسبب الانتقادات

أعلنت الفنانة حورية فرغلي استعدادها للسفر خارج مصر لإجراء عملية جراحية بسبب انتقاد الجميع لشكلها بعد عمليتها الجراحية الخاطئة والتي أدت إلى تغيير ملامحها.

وقالت حورية لـ«الوطن»، إن «العملية التي أجريتها بعد حادث سقوطي من على الحصان والتي أدت إلى كسر أنفي، جعلتني أعيش في عزله بسبب تغيير شكلي وانتقاد الناس لي بشكل تعبني وليس لي فيه أي ذنب».

وأضافت حورية: «منذ 4 سنوات وأنا لا أستطيع الشم بشكل جيد، بالإضافة إلى انتقادات الناس لي جعلني أكره النظر لنفسي في المرأة فمنذ 10 شهور أخذت هذا القرار رغم أن الموضوع صعب على أي بنت، فلا أحد يعلم مدى الألم الذي أعيش فيه وأعتقد البعض أن ما حدث لي عقاب بسبب اللعب في شكل ولكن أحب أن أوضح أن هذا الأمر ليس بيدي ولا لي دخل فيه إطلاقا، وقررت الابتعاد إلى إجرائي العملية الجراحية بالخارج».

أبرز الأعمال الفنية التي قدمتها حورية فرغلي قبل ابتعادها عن الاضواء هو تقديمها لمسلسل «ساحرة الجنوب» والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، ما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وشارك في بطولة مسلسل ساحرة الجنوب كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها أبو عوف، ياسر جلال والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

وحقق المسلسل وقت عرضه أعلى نسبة مشاهدة ليظل متصدرا حتى نسب كبير في نسب المشاهدة على «يوتيوب».

حورية فرغلي كانت قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان أول ظهور فني لها من خلال فيلم «كلمني شكرا» لتبدأ بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.

وإستطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تجسيد العديد من الأدوار المختلفة والتي بدأتها بتجسيد دور الفتاة الشعبية، ثم الفتاة الأرستقراطية محققة نجاحا في الاثنين.