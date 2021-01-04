زايد: تسليم جهاز قياس أكسجين لكبار السن وذوي الأمراض بالعزل المنزلي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من خلال المرور على منازل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الموجودين في العزل المنزلي، سيتم إعطاء حالات كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين هم في حالة مستقرة وبسيطة جهازا لقياس نسبة الأكسجين في الجسم، لقياس نسبة تشبع جسم المريض بالأكسجين.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، «لو هو حالة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة بس بسيطة، بس أنا مش مطمنة أوي أنه يخليه في البيت وممكن في أي لحظة يتعب، هنسلمه الجهاز ده ويعمل أربع قراءات يوميًا وهنسجله على التاب، وإذا وجدنا نقص الأكسجين لرقم معين في جسم المريض نكلمه نقوله أعمل كذا أو روح مستشفى كذا»، على أن يقوم الشخص بتسليم هذا الجهاز للوحدة الصحية التابعة له بعد التعافي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا الأمر سيكون للمتواجدين في العزل المنزلي حتى وإن لم يتم تشخصيهم من وزارة الصحة أو معاملها، حتى وإن لم يكن مسجلا ضمن الحالات المصابة، «بنعمل ده عشان نبقى متأكدين أنه ميجيش المستشفى وهو تعبان أوي، لأن من 50 إلى 60% من وفيات كورونا بيتوفوا بعد الوصول للمستشفى بـ24 ساعة، لأن الحالة بتكون متدهورة بشكل كبير جدًا داخل البيت».