غدا.. إصدار مؤشر ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص في مصر

تصدر مجموعة IHS Markit، غدا الثلاثاء، مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر عن شهر ديسمبر 2020، حيث يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث تراجع إلى 50.9 نقطة في نوفمبر 2020، مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر السابق له.

وبحسب ما تم نشرة الشهر الماضي، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، سجل أعلى مستوى محايد بمقدار 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى تراجع النمو في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.

وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيدا من التقدم في استعادة الإنتاج والأعمال الجديدة في نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.

وذكر التقرير أن تعافي الإنتاج بالشركات كان بعد الانكماش الناجم عن جائحة «كوفيد-19» وتدابير الإغلاق المرتبطة به.

وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهرا، المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

كما سجل شهر نوفمبر تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقاً للتقرير.

وتأتي هذه الزيادة، الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة، لتشير إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر.

وواجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس.

وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام.