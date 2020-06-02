برلماني: توجيهات الرئيس خلال أزمة كورونا أبقت الاقتصاد الوطني قويا

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بالعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، واستعراض جهود الدولة والبنك المركزي لتعزيز العمل المصرفي والمالي في مصر والعبور بسلام من أزمة كورونا.

ولفت اسماعيل في بيان له اليوم، على أن الدولة ومنذ بدء فيروس كورونا، وبتوجيهات الرئيس السيسي اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد، والتي تراعي مختلف الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، كما إنها رصدت نحو 100 مليار دولار من البنك المركزي للتعامل مع مستجدات كورونا وتداعياتها.

منوها بالعديد من المبادرات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة، لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.

مشددا على إنها ساهمت في الإبقاء على الاقتصاد الوطني قويا خلال أزمة كورونا، ويحافظ على نسبة النمو بالمقارنة مع باقي دول المنطقة.