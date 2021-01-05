القصة الكاملة لاقتحام مزرعة بسوهاج وتحرير شاب مختطف: عمه غني

واقعة خطف شهدتها محافظة سوهاج، ارتكبها 5 متهمين.. بدأت في مدينة طهطا وانتهت في مزرعة بمدينة جهينة، بعد كمين مُحكم أعده المتهمون، قبل أن تتمكن قوات الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام من تحديد وضبط المتهمين وتحرير الطالب المختطف، واعترافهم تفصيليا بما حدث.

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البداية كانت بتلقي تاجر من مدينة طهطا اتصالا هاتفيا من شخص مجهول طلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به، فأرسل التاجر شقيقه طالب لوزنها إلا أنه لم يعد.

رسالة sms

بعد ذلك تلقى عم الطالب المختطف، رسالة على هاتفه، مضمونها احتجاز المجني عليه لدى مجهولين واعتزامهم مساومته لإطلاق سراحه.

بلاغ الشرطة والتحريات

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، إلى قيام 3 عمال باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين من المتهمين بمدينة جهينة.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مكان المزرعة ومكان تواجد المتهمين بداخلها، وبدأت القوات محاصرتها ثم تمت عملية الاقتحام، وتمكنت من القبض على المتهمين، وبحوزتهم طبنجة ومسدس صوت، وحررت المجني عليه، وأعادته لأسرته سالما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

كنت شغال عندهم

وقال أحد المتهمين، إنه كان يعمل لدى عم المجني عليه، ويعلم بثرائه، فعقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وأكد أنه اتفق مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططه.

وأضاف المتهم، أنه أجرى اتصالا بشقيق المجني عليه، يطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان قام المتهمان الرابع والخامس بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي مستأجرة يقودها المتهم الثالث، واحتجزوه بالمزرعة المُشار إليها تمهيداً لمساومة عمه، وأرشد المتهمون عن مكان السيارة والهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم.