«عاطل ومراته» وراء خطف «طالبة التجمع»: طالبته بدفع «الفلوس اللي عليه»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من موظف، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفياً تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجني عليها مقيده داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.

وبمواجهتهما أقرّ الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالي من المجني عليها، وبتاريخ الواقعة تفاجأ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالي، فاختمرت فىي ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته، وتكبيلها، ومساومة والدها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.