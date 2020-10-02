الفنان العالمي مينا مسعود في رسالة للمصريين: حافظوا على لغتكم

قال الفنان العالمي مينا مسعود، إن مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.

وأكد مسعود خلال كلمته عبر فيديو مرسل لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه ولد في كندا ومنذ تم عامه الثالث حرصت والدته على تعلمه اللغة العربية، مؤكدا أن اسرته في المنزل كانوا لا يتكلمون غير اللغة العربية، وذلك حفاظا منهم على هويتهم المصرية.

وطالب "مسعود"، بضرورة التمسك باللغة الأم "اللغة المصرية"، وضرورة إتقانها لربطها بهويتهم العربية، مضيفا أنه سافر بلاد كثيرة وكل هذه البلاد لا يتحدثون إلا لغتهم وحريصين عليها جدا.

يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي اقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج، من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.