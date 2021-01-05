أستاذ مناعة: مريض كورونا قد يصاب بالتهاب عضلة القلب أو الكلى

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن فيروس كورونا يتسبب في درجات مختلفة من الإصابة، مشيرًا إلى أن هذه الدرجات تبدأ بأعراض شبيهة بأعراض الإنفلوانزا في معظم الحالات مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، لافتًا لزيادة الأعراض لمرضى فيروس كورونا مثل ضعف حاسة الشم والتذوق واحتقان العيون والجلد وإحساس بالوهن وآلام العضلات، موضحًا أن هذه الأعراض هي الاعراض الأولى للمرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه يتم تقسيم المرض حاليًا لـ3 مراحل رئيسية المرحلة الأولى 10 أيام ثم بعد ذلك تظهر أعراض رد الفعل المناعي عند الشخص، مشيرًا إلى أن في هذه الحالة يمكن أن يشتكي المريض من مشاكل صحية أخرى، خاصة إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أو كان من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض المناعة وأنه قد يحتاج المريض في هذه الحالة للدخول للمستشفى وتعاطي الأكسجين والحصول على أدوية تقلل النشاط المناعي الزائد في هذه الفترة.

وأشار إلى أن المريض قد يصاب بمضاعفات مرض كورونا مثل التهاب عضلة القلب أو التهاب الكلى أو جلطات الأوعية الدموية.

وحذر عقبة من شراء الأدوية وتخزينها، مؤكدًا أن الأدوية متاحة وأن درجات الإصابة مختلفة ومتباينة وأن الإصابات البسيطة تحتاج لأدوية داعمة وخافضات للحرارة ومسكنات للآلام العضلية وبعض الفيتامينات وأدوية الكحة.

وأشار إلى أن مريض كورونا يحتاج في المرحلة الأولى لبعض الأدوية المضادة للفيروسات والتي أثبتت فاعليتها مثل بعض المضادات الحيوية أو مضادات الملاريا ومضادات الطفيلات التي حققت نتيجة طيبة، مؤكدًا أن بعض المرضى يتم منحهم مضادات للتجلطات أو ادوية تقلل الرد الفعل المناعي.

وشدد عقبة على أن المضادات الحيوية ليس لها أي تأثير على الفيروسات، مشيرًا إلى أنه قد يتم منحها لبعض المرضى لعلاج بعض الالتهابات وتخوفًا من حدوث بعض الالتهابات البكتيرية الثانوية.