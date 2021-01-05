هاني الناظر يناشد بالتبرع لتوفير لقاحات كورونا: «أنا هدفع 50 ألف جنيه»

أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تبرعه بمبلغ 50 ألف جنيه مصري لصالح صندوق «تحيا مصر» للمساهمة في تمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» المنتشر والذي يسجل عددا كبيرا من الإصابات يوميا، مجددًا دعوته إلى رجال الأعمال للتبرع لصندوق تحيا مصر لتوفير تمويل لقاحات كورونا.

يجب استمرار الدعم والتبرعات كي يتوفر اللقاحات

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه مثلما يتبرع البعض للجمعيات الخيرية ومعاهد الأورام، وغيره من المؤسسات، يجب أيضًا أن تستمر التمويل حتى يغطي اللقاح، «أنا أعلن بتبرعي بـ 50 ألف جنيه لتوفير اللقاحات للمحتاجين».

احذروا من علاجات كورونا على السوشيال.. التزموا بالبرتوكول العلاجي

وعن طرق العلاج المنتشرة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، على السوشيال ميديا لعلاج كورونا، حذر قائلا: «الحاجات دي غير علمية، ولازم نعتمد على المصادر العلمية، ولازم الناس تبعد عن هذا الكلام وممكن تتأذي»، مطالبا بالسير على بروتوكول وزارة الصحة الذي اعتمده أطباء متخصصون.

«الطب الوقائي»: مصر رائدة في مكافحة كورونا ومفيش حاجة تستدعي القلق

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أن المؤسسات الصحية المصرية حريصة على كل المواطنين وأن مصر لها دوري ريادي منذ بداية جائحة كورونا فى شهر يناير من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر منذ البداية وضعت خطة مهنية وتتابع كل الأوضاع فى العالم لتصحيح المسار أولا بأول.

لم تحدث أي أزمات في منظومة الصحة تشعرنا بالقلق

وأشار عبد الفتاح، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إلى أن ما أثير من لغط على مواقع السوشيال ميديا أظهر أن منظومة الصحة فى مصر متكملة، فلدينا منظومة صحية إلكترونية تشمل جميع مستشفيات مصر، «عندنا منظومة الكترونية تعرفنا نسبة الإشغال فى الأقسام الداخلية وأجهزة التنفس والأسرة فى العناية المركزة».

وواصل: «محصلش عندنا حاجة تستدعى القلق، والمنظومة الصحية اللى تمت فى مصر تخلينا لا نشعر بالقلق، وفى متابعة للمستشفيات بنسبة الإشغالات والأدوية فى المستشفيات».