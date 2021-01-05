الطيران: لم يتم السماح لطائرات قطر بعبور المجال الجوي المصري حتى الآن

قال الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، إنّه لم يصدر حتى الآن أي تصريح بمرور الطائرات القطرية في المجال الجوي المصري.

وأضاف نوير، لـ«الوطن»، أنّ الأمور حاليا تسير وفقا للقرارات السابقة بمنع مرور الطائرات القطرية في المجال الجوى المصري منذ عام 2017، موضحا أنّ السلطة ملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن الدولة المصرية في هذا الإطار.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية أصدرت يونيو 2017، قرارا بوقف الرحلات الجوية بين مصر وقطر، وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط، وجاء ذلك في أعقاب إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.