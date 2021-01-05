«القوى العاملة» تعين 550 شابا منهم 8 من ذوي القدرات في قنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 550 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شاباً ، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 81 ألف جنيه، لـ38 عاملاً، وصرف 26 ألفاً و138 جنيهاً للرعاية الصحية لـ133 عاملاً، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه لـ107 آلاف و138 جنيه لـ171 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاها وزير القوى العاملة، من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشارت فيه إلى أنَّه تمّ التفتيش العمالي على 710 منشآت، وأسفر عن تحرير 50 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وتبقت 7 شكاوىما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ149 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار «كوفيد- 19»، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.