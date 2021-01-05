التفاصيل الكاملة لطعن أمين شرطة ببنها

تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية، جهودها للتوصل لهوية سائق «توك توك»، طعن أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمنطقة «كفر الجزار»، ببنها بمعاونة آخرين.

وكشفت التحريات أنه حال قيام أمين الشرطة باستيقاف «توك توك»، بدون لوحات قام قائد المركبة ويدعى «م.ع»، 20 عامًا، وشهرته «اللمبي»، عاطل، مقيم بكفر الجزار، دائرة المركز، وبرفقته إثنين آخرين، تشاجر ثلاثتهم مع أمين الشرطة ثم قام المتهم بإخراج «مطواة»، وطعن بها امين الشرطة فتسبب في إصابته بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر، وتم نقله للمستشفى، وفر المتهم هاربا، فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وسؤال المجني عليه حال استقرار حالته وموافقة الأطباء علي الإستجواب.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا يفيد بقيام سائق توك توك بطعن أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.

انتقل العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وتبين أنه أثناء عمل حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار حاول أمين شرطة استيقاف توك توك فقام سائقه بطعنه وفر هاربا وتم نقل المصاب إلى المستشفى وجاري ضبط المتهم.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على سائق التوك توك، وقال مصدر أمني بالقليوبية إن الأجهزة الأمنية حددت هوية المتهم، وجاري العمل على ضبطه.