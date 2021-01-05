دعم جماهيري لـ«حورية فرغلي» بعد أزمة أنفها: نفسنا نشوفك تاني

دعم عدد من الفنانين والجمهور الفنانة حورية فرغلي بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن شعورها باكتئاب وابتعاد الوسط الفني عنها، بسبب تغير ملامحها نظراً لعمليات التجميل التي تعرضت لها نتيجة لإصابتها بكسر في أنفها، مؤكدة أنها تتنظر الفرصة المناسبة ليتم علاجها بالخارج، حتى تتمكن للعودة إلي جمهورها مرة أخرى بأعمال فنية مختلفة.

ولاقت حورية دعم جماهيري كبير معلنين عن حبهم الكبير لها، وتناول رواد السوشيال ميديا تصريحاتها مؤكدين على حبهم الشديد لها، ومطالبين عودتها إلى الوسط الفني مرة أخرى.

ووجه عدد من جمهورها رسائل دعم لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال أحد المتابعين «كلام حورية فرغلي اليوم وجعلي قلبي.. حال الدنيا يخوف».

وعلق آخر قائلا: «ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا تاني.. نفسنا نشوفك على الشاشات مرة تانية».

واستطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تجسيد العديد من الأدوار المختلفة والتي بدأتها بتجسيد دور الفتاة الشعبية، ثم الفتاة الإرستقراطية محققة نجاحا كبيرا.

حورية فرغلي تعيش حالة من العزلة

وتعيش حالياً في حالة من الوحدة والعزلة بعيد عن جمهورها، ولا أحد يسأل عليها تضطر للسفر إلى الخارج من أجل قيامها بعملية التجميل الأخيرة في أنفها، كما أعربت حورية عن حزنها أمس في تصريحات تليفزيونية، قائلة: «للأسف أعيش وحيدة بمنزلي مع كلابي الـ5».

وأضافت: «هم أصدقائي الأوفياء في وقت تركني الجميع وحدي، وفي الفترة الحالية هاتفي لم يعد تأتيه المكالمات كما كان من قبل، كل من حولي ابتعد عني حتي المسؤولة عن حساباتي بالسوشيال ميديا وأخباري الفنية تركتني ولم أعد أستطيع التواصل مع الجمهور بعد سرقة حساباتي الخاصة على فيس بوك».

وقدمت حورية عدد من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل «ساحرة الجنوب»، والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان أول ظهور فني لها من خلال فيلم «كلمني شكرا» لتبدأ بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.