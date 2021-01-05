مرصد الإعلام المعادي يعلن عن «مسابقة كاريكاتير» للهواة والمحترفين والطلبة

أطلق مرصد الإعلام المعادي، الذي دُشن كمبادرة وطنية الأسبوع الماضي، مسابقة تحت عنوان «الكاريكاتير في مواجهة الإعلام المعادي» يفتح فيها باب المشاركة أمام المحترفين والهواة وطلاب الجامعات.‎

وقال الكاتب الصحفي عبدالجواد أبو كب مؤسس مرصد الإعلام المعادي وصاحب الفكرة، إنَّ المسابقة تأتي كأولي فعاليات المواجهة في العام الجديد 2021، وذلك ضمن عدة فعاليات تأتي تباعًا ليلعب من خلالها مشاركون مصريون من مختلف القطاعات دورهم في مواجهة الاستهداف المتصاعد ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها ورموزها من قبل إعلام معادي وجماعات إرهابية وقوي مصالح، وهو الاستهداف الذي تستخدم فيه كل الوسائل غير التقليدية للحروب التي تستهدف المواطن بشكل أساسي بحيث يأتي التأثير في استقرار الدولة وأمنها القومي من الداخل وليس الخارج.

واستكمل ‎مؤسس مرصد الإعلام المعادي: «من هنا جاءت فكرة دعوة كل رسامي الكاريكاتير أصحاب الريشة التي لطالما لعبت دورها كاملًا في الفعل الوطني ودعم الدولة ضد المعتدي أيا كان، للتصدى لهذه المحاولات الآثمة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن».‎

وأضاف «أبو كب» أنَّه وقع الاختيار علي الفنان الكبير هاني شمس رسام الكاريكاتير ليكون قومسيير المسابقة التي جاءت تفاصيلها كالتالي:

‎شروط الاشتراك

المسابقة مفتوحة لمشاركة جميع رسامي الكاريكاتير المصريين الهواة والمحترفين.‎

شروط الأعمال المشاركة في المسابقة:

على المشتركين الالتزام بموضوع المسابقة ولا يُسمح بنشر أي محتوى مبتذل أو ينتهك الأخلاق والعادات الاجتماعية أو الجرائم غير المشروعة مثل المواد الإباحية والعنف والمقامرة وغيرها.

‎- يجب أن تكون صورة العمل بجودة «300 dpi»، في ملف «JPEG»، مقاس A3، ملون أو أبيض وأسود.‎

- يمكن لكل مشارك تقديم 5 أعمال على الأكثر على أن يتم ارسال الأعمال على الإيميل التالي: egysmartmedia@gmail.com في موعد أقصاه 17 يناير الجاري.‎

- تفرز لجنة من كبار رسامي الكاريكاتير المصريين الأعمال وتختار الرسوم الفائزة.

‎- من المقرر أنَّ يُقام معرض كبير يضم جميع الأعمال التي إجازتها لجنة التحكيم.

‎- يمنح الفائزون بالجوائز الثلاثة الأولى شهادات تقدير ودرع مبادرة الإعلام المعادى.

‎- يمنح الفائزون بالجوائز من الرابع وحتى السادس شهادات تقدير.‎

- يمنح جميع المشاركون شهادات بالمشاركة في الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي.