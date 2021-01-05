فيديو.. حورية فرغلي: بقالي 10 شهور حابسة نفسي ومش عارفة أسافر أتعالج

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تعاني منذ فترة طويلة من أزمة في الأنف، فهي منذ سنوات لا تستطيع تذوق الطعام أو شم الروائح المختلفة، بسبب عمليات الأنف المتكررة التي تجريها.

وأشارت إلى أنها مؤخرا أصبحت غير قادرة على السفر بسبب غلق المطارات بسبب أزمة فيروس كورونا، متابعة: «بقالي سنة مش عارفة أسافر ومستنية السفارة الأمريكية تفتح بس مش بتفتح.. عاوزة أسافر علشان أتعالج»، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة باستثناء مشكلة الأنف التي تعاني منها منذ فترة بالإضافة لتغير شكلها وتغير صوتها بسبب تلك المشكلة.

ملكة جمال مصر 2002

وأضافت «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة «إكسترا نيوز»، «أنا صحتي كويسة جدا ومفيهاش أي حاجة هو بس الشكل اتغير والصوت اتغير ومفيش استطعام لأي أكل ومفيش أي ريحة بقدر أشمها، وساعات كتير ببقى خايفة لو حصل حريقة معرفش أشم لو في ريحة شياط.. بقالي 3 سنين في الموضوع ده، ربنا مدينا نعم مكنتش عارفة قيمتها غير دلوقتي».

وشددت على أن الأقاويل التي تداولت حول أن مشكلة الأنف التي تعاني منها كانت سببها عمليات التجميل غير صحيحة، «أنا كنت ملكة جمال مصر 2002، ومكنتش محتاجة لتجميل أنا الحصان وقع على وشي.. العملية اللي محتاجة ليها دي صعبة جدا ومش واقفة بس على الشكل، الموضوع جيوب أنفية وشم وتذوق وصوتي».

بقالي 10 شهور حابسة نفسي في أوضة نومي

وتابعت فرغلي: «آخر عملية عملتها استمرت 8 ساعات وقلبي وقف فيها 4 دقايق.. أنا بقالي 10 شهور حابسة نفسي مطلعتش برة أوضة نومي علشان كورونا ومش عاوزة حد يشوفني ومش عاوزة الناس تقارن بين شكلي دلوقتي وشكلي قبل كدا».