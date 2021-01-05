رفض بيع المخدرات أمام منزله.. مصرع سائق في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي سائق مصرعه في مشاجرة مع عاطل بسبب إتجار الأخير في المخدرات، وغصراره على استغلال المنطقة الكائنة أمام منزل المنجني عليها مسرحصا لمزاولة نشاطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم علي ذمة الواقعة

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفي ناصر العام بوصول أحمد محمد، من سكان منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، متوفيا إثر إصابته بطعنات من سلاح أبيض في عدة مناطق نافذه بجسده.

انتقل الرائد حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتبين حدوث مشادة كلامية بين «أحمد محمد»، وشهرته «ميشو»، سائق أتوبيس خاص، وأحد جيرانه بالشارع ويدعي «ا.أ» وشهرته الحرامي ومعروف عنه الإتجار في المواد المخدرة بسبب بيع الأخير بضاعته أمام منزل المجني عليه، وحينما عاتبه علي ذلك وجّه له المتهم عدة طعنات نافذهة بسلاح أبيض فأراده قتيلا.

جرى ضبط المتهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه وحبس المتهم 4 أيام.

في وقت سابق أمرت النيابة العامه بشبرا بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة كشف غموض العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر ملقي بترعة الإسماعيلية حيث تبين أن صديقه المتهم قام بإلقاء جثته بمكان العثور عليه بعد تعرضة لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل ليخفي جريمته.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبالفحص والتحري بمعرفة الرائد حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه يدعى "ع. ا" لتعرض المجني عليه لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار فلقي مصرعه فقام بنقل جثته وإلقائها بترعة الإسماعيلية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.