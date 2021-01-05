عاجل.. مدبولي يشكر الأطقم الطبية: يبذلون جهدا خارقا لمواجهة كورونا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للأطقم الطبية لما يبذلونه في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأضاف مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ الأطقم الطبية تبذل «جهد خارق» في تلك المرحلة لحماية المواطنين من كورونا والحفاظ على صحتهم.

ووصف رئيس الوزراء جهود الأطقم الطبية بأنّها «ملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى»، موجّها الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسؤولين عن مواجهة هذا الوباء.