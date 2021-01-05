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عاجل.. مدبولي يؤكد توافر احتياطات من الأكسجين الطبي في كل محافظة

رئيس الوزراء: 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا

كتب:

محمد مجدي
10:55 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود احتياطات كافية من الأكسجين الطبي في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنَّ هناك متابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية.

وأوضح «مدبولي»أنَّ هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

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