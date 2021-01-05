حورية فرغلي تعاتب زملائها وجمهورها: «ملقتش حد جنبي بس أنا ما انتهتش»

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لا ترغب في الظهور كثيرا وفضلت الاختفاء عن الأنظار بعد تغير شكلها بسبب العمليات التي اضطرت لإجرائها في الأنف بعد تعرضها لحادث.

وأكدت أنها رغم ارتدائها الكمامة بسبب أزمة فيروس كورونا إلا أنها لاحظت أن جمهورها في الشارع يتعرف عليها، «بلبس الكمامة علشان كورونا وعلشان مش عاوزة حد يشوفني وتقارن بين شكلي دلوقتي وشكلي قبل كدا، ولكن بالرغم من الكمامة الناس بتعرفني».

ملقتش حد جنبي خالص وتليفوني مبيرنش

وأضافت فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها حزينة لأنها وقت ما كانت متألقة بأعمالها ونجاحتها الفنية كان هناك الكثير حولها، ولكنها وقتما قررت أن تغادر مصر وتسافر لكي تتلقى العلاج بالخارج لم تحد أحد بجانبها، «ملقتش حد جنبي خالص وتليفوني مبيرنش ومحدش بيسأل عني خالص، وحتى الناس اللي كانت بتشتغل معايا وياما ساعدت ناس ووقفت جنب ناس وعمر ماحد طلب مني حاجة ومعملتهاش، وكنت بشتغل الـ24 ساعة علشان أقدم أعمال تعجب الناس.. فجأة كدا مبقاش حد حواليا.. يعني لما يحصلي حاجة وأبعد شوية عن الدراما وعن الأعمال الفنية والتلفزيون يبقى خلال حورية فرغلي أنتهت؟.. لأ حورية ماأنتهتش».

تعليقات على شكلي بعد آخر عمل فني

وتابعت فرغلي أن آخر أعمالها الفنية كان منذ عامين، وهو مسلسل «مملكة الغجر» مع الفنانة فيفي عبده، وكنت عاملة آخر عملية، وكان بيتكتب تعليقات كتيرة على شكلي، وكان في ناس بتكتب إنتي بقيتي مسخ زميم أقعدي في البيت بقى.. إيه اللي يخلينا نصطبح بوشك.. بطلي تمثيل.. بقيتي زي مايكل جاكسون.. إنتي شكلك بقى مؤرف.. وأنا في الآخر بنت ومش متجوزة ومش مرتبطة.. كلام يجرح ويوجع ويموت».