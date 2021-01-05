وفد «التخطيط» في زيارة لمشروعات جنوب سيناء

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، جولاته بزيارة محافظة جنوب سيناء لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية وميكنة الخدمات والتدريب علي بوابة خدمات المحليات.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على المشاركة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، موضحة أنَّ ذلك يأتي في ضوء تنفيذ محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنَّ بوابة خدمات المحليات الإلكترونية هي منصة تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي أماكن الحصول علي الخدمة بما ييسر عملية حصول المواطنين علي خدماتهم وبشكل أسرع، متابعة أنَّها تعد أحد الوسائل التي يتم إنجازها في ضوء عملية التحول الرقمي التي تتجه إليها الدولة بخطي سريعه وفعالة.

وأشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة إلى أنَّ الزيارة شهدت عقد اجتماع مع مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام لمناقشه المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وأوضح «عزي»، أنَّه جار رفع الكفاءه بالمدن بالمحافظة بالكامل حاليًا، متابعًا أنه تم التنسيق مع مديرية الاسكان بمحافظة جنوب سيناء لميكنة منظومة إصدار تراخيص البناء للمشروعات السياحية وتكاملها مع منظومه المحليات.جدير بالذكر أن الزيارة شملت المرور علي مدن شرم الشيخ، والطور، ودهب، ورأس سدر لمتابعة سير العمل بهم.