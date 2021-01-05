إعلان أسعار «البنزين والسولار» الجديدة.. غدا

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم انعقاد لجنه تسعير الوقود لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الثلاث شهور القادمة، غدا الأربعاء.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الوقود علي الأسعار التي تم إعلانها أكتوبر الماضي.

وكانت «الوطن» انفردت قبل أيام بتوقعات موعد إعلان الأسعار الجديدة بحيث يكون قبل 7 يناير، والقرار المتوقع صدوره عن اللجنة بتثبيت الأسعار.

وفقاً لنص قرار تشكيل اللجنة التي حدد لها الاجتماع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في أسعار الوقود، وفقاً لآلية التسعير التلقائي، والتي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، وفقًا لمعادلة سعرية تضم 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، وفي ضوء المكونات الثلاث السابقة، يتم تسعير المنتجات البترولية، بتثبيت أو خفض أو زيادة الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% في الحالتين الأخيرتين.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل أيام، زيادة أسعار البنزين وزيادتها بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وقال إن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود في يناير لم يصدر بعد، وأنه سيصدر رسمياً ببيان من مجلس الوزراء ووزارة البترول، بعد اجتماع للجنة التي تضم في عضويتها أيضاً وزارة المالية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر.