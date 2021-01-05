عاجل.. سامح شكري يصل السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنعقد اليوم، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على صفحته على موقع «تويتر».

ووصل أمير الكويت والوفد المرافق له و أمير قطر والوفد المرافق له للسعودية، صباح اليوم، للمشاركة فى القمة الخليجية، ونائب رئيس دولة الإمارات ،وولى عهد البحرين للمشاركة فى القمة .

وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981، وتنعقد القمة بمدينة العلا التاريخية شمالي غرب السعودية وسط.

وقال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستعيد وحدة الخليج.