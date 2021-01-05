الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي البرسيم والجوافة خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية وأشجار الجوافة، والتي يجب مراعاتها خلال شهر يناير، وتمثلت توصيات الأعلاف التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فيما يتعلق بالبرسيم المسقاوي:

1- يجري أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.

2- ينصح بالري على فترات متقاربة حتى لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.

3 - يجري أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتى يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.

أما بنجر العلف فكانت التوصيات كالتالي:

1- إعطاء الجرعة الثانية من التسميد الأزوتي والري بانتظام.

2- فحص الحقل إذا كان به نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.

3 - إذا كان هناك إصابة بذبابة البنجر يجري رشها بالمبيد الموصى به.

وفيما يتعلق بالتوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول الجوافة خلال شهر يناير، والتي أعدها معهد بحوث البساتين، فهي كالتالي:

1- التقليم للأشجار البالغة بشكل خفيف إلى متوسط تبعا لحالة الأشجار وذلك بإزالة ثلث أو نصف طول الأفرع التي عمرها سنة، وهذا يؤدي إلى تنشيط البراعم ونموها إلى أفرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2- كذلك يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكتفى بإزالة الأفرع المصابة أو الجافة أو المتزاحمة.

4- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة.

5- ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير(200-250 جرام آزوت) كما يضاف 400 جرام سلفات بوتاسيوم للشجرة أيضا وكيلوجرام سوبر فوسفات، مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات إلى النصف للأشجار الصغيرة.