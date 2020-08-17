صاحب تصريح "البرسيم يعالج كورونا" يعلن ترشحه لانتخابات النواب بالأقصر

أعلن محمود يوسف إبراهيم محمد، الشهير بمحمود أبو الليل، أمين عام حزب مصر 2000 بمحافظة الأقصر، دخول سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة الخاصة بمجلس النواب لعام 2020.

وقال "أبو الليل"، إنه بعد تقسيم الدوائر فإنه يعلن بكل فخر ترشحه لمجلس النواب عن دائرة القرنة بمركز أرمنت، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تختلف عن جميع الدورات، حيث سيكون كل مواطن شريك في القرار.

وكان الحزبي الشهير بالأقصر قد أثار الجدل في مايو الماضي إثر تأكيده على أنّ عصير نبات "البرسيم" الذي يُستخدم في إطعام المواشي يقضي على فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة "الحدث اليوم"، موضحًا أنّ عصير نبات البرسيم ينقي أجسام المواشي من السموم، وطارد للفيروسات، ويقوي المناعة، ويمنع تصلب الشرايين.

وأشار إلى أنّ عصير البرسيم ينقي الكلى والكبد من السموم؛ لذلك يعتبره صالحًا للاستخدام البشري في ظل البحث عن علاج لفيروس كورونا، مطالبًا القائمين على المنظومة الصحية في مصر بتجربة العصير على 10 حالات، بمعدل مرتين يوميًا لمدة 4 أيام، وانتظار النتائج المبشرة على حد قوله.