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ولي العهد السعودي يستقبل المشاركين في القمة الخليجية «فيديو»

كتب:

سحر المكاوى
12:20 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
ولى العهد السعودى

ولى العهد السعودى

استقبل الأمير محمد بن سلمان، قادة دول الخليج وممثليهم في مطار العلا بالسعودية، للمشاركة في القمة الخليجية، وتوجه قادة دول الخليج وممثلوهم، إلى مركز مرايا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم، إلى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحالية، هي القمة الـ41، منذ تأسيس المجلس عام 1981.

وتنعقد القمة  بمدينة العلا التاريخية شمالي غرب السعودية، وسط ظروف استثنانية يمر بها العالم من تفشى فيروس كورونا.

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