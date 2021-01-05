اتهامات بين قيادات الإخوان بعد «تسريب الحسينية»

كشفت مصادر، عن حالة من الغضب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بعد التسريب الذي نشره موقع العربي الحديث، والذي فضح محاولات الجماعة لاستغلال الأزمات وخلق حالة من الاحتقان، حيث ذكر تقرير العربي الحديث، أن الجماعة الإرهابية أرسلت بيانا لعناصرها، قالت فيه إن مجلس شورى الجماعة يتابع ما يحدث في الأونة الأخيرة، وما آلت إليه الأوضاع الصحية في مصر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مطالبا عناصر الجماعة باستغلال جائحة الفيروس اللعين من أجل بث الفوضى لأن ذلك سيكون له بالغ الأثر في خفض مستوى ثقة المواطن في المنظومة الصحية، بحسب مجلس شورى "الجماعة الإرهابية".

تبادل الاتهامات

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن قيادات وعناصر الجماعة تبادلت الإتهامات بعد تسريب الخطاب الذي جاء عقب الاجتماع الذي عقده مجلس شورى الجماعة في 3 ديسمبر من العام الماضي 2020 وتم مناقشة الإحتقان الموجود بين ربوع المواطنين وضعف المنظومة الصحية في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر، أن الجماعة كانت في حالة فرح بعد أصداء واقعة فيديو مستشفى الحسينية بالشرقية والحالة الغاضبة، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، والذي تبين بعد ذلك أن الواقعة لم تكن بسبب نقص الأكسجين، بل كانت بسبب حالتهم المتأخرة بحسب وزارة الصحة، حيث أن الأكسجين متوفر في كل المستشفيات، وهي الواقعة التي قررت النيابة تشكيل لجنة لفحص أجهزة التنفس بمستشفى الحسينية المركزى

استغلال الحوادث

وأضافت المصادر أنه نشبت انقسامات واتهامات بين قيادات الجماعة الإرهابية بعد تسريب "العربي الحديث" الذي فضح تعليمات الجماعة لعناصرها وكشف المخططات الإخوانية التي تهدف لإشعال الأوضاع، وأشارت المصادر إلى أن القيادات الإرهابية بالجماعة تبادلت الاتهامات بعد تكرار تسريب البيانات السرية داخل الجماعة، والتي تتسبب في فضحهم أمام الرأي العام. وتابعت المصادر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال أي حادثة من أجل الترويج، الأسلوب المعتاد للجماعة منذ نشأتها في عام 1928 على يد حسن البنا، وهو ما توارثته الإخوان عبر أجيالها المختلفة، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وكشفت نواياها بعد عام واحد فقط من حكم الجماعة وتحقيق حلمها بالوصل إلى السلطة.

واستغلت الجماعة فيديو واقعة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، والذي ظهر فيه وفاة 4 مرضى مصابين بفيروس كورونا فى توقيت واحد، وحاولت ترويجه عبر قنوات الشر التي يتم بثها من تركيا وقطر، وزعمت الجماعة الإرهابية انهيار المنظومة الصحية في مصر وعدم القدرة على التصدي لفيروس كورونا.

وقال الكاتب ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، لـ"الوطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتحرك على مستويين، الأول هو محاولة نشر العنف والإرهاب، والذي استطاعت الدولة المصرية التصدي له على مدار السنوات الماضية بعمليات أمنية محكمة، أما المستوى الثاني هو نشر الشائعات وصناعة الاحتقان وتصعيد الأزمات، كما حدث في أزمة جائحة كورونا.