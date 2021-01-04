تسريب لـ«الإرهابية» يفضح دورها في أزمة «عزل الحسينية»

كشف موقع «العربي الحديث»، عن تسريب جديد يفضح جماعة الاخوان الإرهابية واستغلالها للأزمات، حيث ذكر أن الجماعة الارهابية نشرت بيانا قالت فيه إن مجلس شورى الجماعة يتابع ما يحدث في الأونة الأخيرة، وما آلت إليه الأوضاع الصحية في مصر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

الجماعة الإرهابية ادعت كذبا ضعف المنظومة الصحية في مصر

وأوضح الموقع، أن جماعة الإخوان الإرهابية قالت، «طبقا لما نشأنا عليه من تعاليم سامية على يد حسن البنا وعلى يد ملهمنا سيد قطب، فقد انعقد المجلس بكامل أعضاءه من يوم الأحد 3 ديسمبر من عام 2020 وتم مناقشة الاحتقان الموجود بين ربوع المواطنين وضعف المنظومة الصحية في الوقت الحالي.

الجماعة الإرهابية تحث عناصرها لتصوير حالات وفيات كورونا

وأهاب بيان الإرهابية، بالتنبيه على اتخاذ اللازم نحو متابعة الموقف ميدانيًا بشكل كامل، من خلال أعضاء الجماعة في قرى وحضر مصر، والتنبيه على مسؤولي الاتصالات المتواجدة داخل مصر وخارجها ببذل قصارى الجهد نحو الوصول إلى العنايات المركزة بمستشفيات العزل وتصوير الحالات المتوفية ومن ثم إذاعتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما سيكون له بالغ الأثر في خفض مستوى ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

الجماعة الإرهابية تستغل ضحايا كورونا لأغراضها السياسية

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل وإثارة البلبلة، بسبب أزمة مستشفيات العزل ووفاة مصابي كورونا في مستشفى بزفتي في محافظة الغربية، وأيضًا مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، لتستغل الجماعات الإرهابية الأزمة وتتاجر بضحايا كورونا لاستغلال الوضع وزعزعة استقرار وأمن الدولة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت بيانا أمس، ذكرت فيه بأن وفيات فيروس كورونا المستجد في الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن بسبب نقص الأكسجين، بل كانت بسبب أن حالتهم المتأخرة، بينما الأكسجين متوفر في كل المستشفيات.