مصر تدخل عالم «مشتقات بلازما الدم» بأكبر مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر تدخل عالم تصنيع مشتقات بلازما الدم بأكبر مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا».

مصنع مشتقات بلازما الدم من المشروعات القومية الكبرى

وجاء في التقرير، أنّ مشروع إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات بلازما الدم من المشروعات القومية الكبرى، ومع عدم وجود أكثر من 3 مصانع على مستوى العالم لإنتاج الأدوية، وهو ما دفع الدولة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على إنشاء مصنع لمشتقات الدم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ليكون أكبر وأول مصنع لمشتقات الدم في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة الجانب الفرنسي، علما بأنّ مصنع مشتقات البلازما يوفر أكثر من 33 مستحضرا للمساهمة في صناعة أدوية يحتاجها السوق المحلي بشدة.

امتلاك مصر لمصدر البلازما الخام ثروة قومية

وأضاف التقرير، أنّ المصنع يؤكد قدرة مصر على تصنيع مشتقات الدم، فجميع مراكز نقل الدم التابعة للوزارة حاصلة على اعتماد دولي وتضم فرقا مدربة على أعلى مستوى، فضلا عن أنّ تصنيع الدم في بعض الدول يديره أطباء مصريون، ويعد امتلاك مصر لمصدر البلازما الخام ثروة قومية، كما أنّ إنشاء المصنع يوفر على مصر استيراد مشتقات الدم، الذي يتطلب حجز نصيب مصر من البلازما قبل الاستيراد بعام ونصف العام، فضلا عن أنّ هذا المصنع سيوفر الكثير من الوقت والمال للدولة.

إنشاء 12 مركزا لتصنيع البلازما

وتابع التقرير، أنّه استعدادا للمشروع جرى إنشاء 12 مركزا لتصنيع البلازما، وإطلاق حملة كبيرة للحصول على 36 ألف متبرع دائم، ليكون الإنتاج في أول سنة من المشروع 300 ألف طن من البلازما بخلاف مشتقاته، وهناك منحة من الوكالة الفرنسية بقيمة مليوني يورو لدعم مصر في مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم، فضلا عن الدعم الفرنسي للوزارة في مشروع تصنيع مشتقات الدم والبلازما وأدوية الأورام السرطانية.

وأشار إلى الاتفاق على التفاوض مع عدد من الشركات التي لديها استعداد لنقل التكنولوجيا لمصر من خلال مراحل محددة بإطار زمني، إضافة إلى وجود شبكة إلكترونية تربط بين مراكز نقل الدم وتوضح المخزون الاستراتيجي بها ونقل أي كميات يتم الحاجة إليها في الحوادث والأزمات مع ربط المراكز الفرعية بالمركز الإقليمي.