خدمات نقل الدم: بلازما المتعافين مجانية في المستشفيات الحكومية والخاصة

قال إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن مسألة استخدام بلازما المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا، بدأ في مدينة ووهان في الصين، على 5 حالات فقط، ووجدوا أن 4 حالات شُفيوا، لذلك بدأ استخدام بلازما المتعافين، خاصة بعد دراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينيك، في شهر أغسطس 2020، في الولايات المتحدة الأمريكية، على 35 ألف حالة، ومنذ ذلك الوقت، تم اعتمادها علاجًا لفيروس كورونا، وكان عنوان الدراسة، أن استخدام بلازما المتعافين يقلل نسبة الوفيات، لذلك فهي لها نتيجة مهمة مع الحالات الخطرة.

آخر خط علاجي

وأضاف «سراج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المشكلة التي تواجه هذه التقنية في العلاج أنهم يستخدمونها كآخر خط علاجي، ولكن يجب استخدامها مبكرًا، وفي مصر تم استخدامها على الحالات الخطرة، ووجدوا أن الحالات التي استخدمت معها هذه التقنية استجابت بشكل أفضل من الحالات الموضوعة على أجهزة تنفس صناعي، مؤكدا أن استخدام بلازما المتعافين مجاني.

مشكلة قلة المتبرعين

وتابع مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أن المشكلة الثانية التي تواجه استخدام هذه التقنية هو قلة المتبرعين، موضحا أنهم لديهم أجهزة لقياس نسبة الأجسام المضادة في الدم، وأخذ عينات منها وقياسها، وتحديد هل يصلح المتبرع لعملية التبرع أم لا، مشددًا على أن من يتبرع بالبلازما فإنها تتجدد في جسمه مرة أخرى.

استخدامها مع الحالات الخطرة

وأكد أن استخدام البلازما مع الحالات الخطرة في المستشفيات الخاصة، والحكومية والتابعة لوزارة التعليم العالي، يتم مجانا، مناشدا المواطنين أن يتبرعوا بالمراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية، وهي موجودة في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى وجود خط ساخن 15366 وهو موجود على مستوى جميع المراكز، ويمكن الاتصال عليه من الهاتف الأرضي، أو المحمول.