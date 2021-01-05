فيديو.. عبدالباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاده: أهم حاجة محبة الناس

هنأت الإعلامية أسماء مصطفى، المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة بمناسبة عيد ميلاده، واستضافته بمداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، وقال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إن أهم شيء بالنسبة له هو حب الناس والجمهور له.

وأضاف: «أهم حاجة في الدنيا دي محبة الناس، والفن الشعبي بيعبر عن التراث الشعبي والأغنية الشعبية بتمثل حاجات كتير، سواء الفرحة أو البهجة أو الوجع وبتمثل كل حاجة جميلة، واللي قاعد مضايق بيسمع اللي هو عاوزه من الشعبي واللي قاعد مبسوط بيسمع اللي هو عاوزه»، نافيا أن يكون ما يتم تقديمه الفترة الحالية من أغاني للمهرجانات هو الطرب الشعبي الأصيل.

منعرفش نغير طريقتنا في الغناء الشعبي

وتابع حمودة: «أيامنا كان في محمد طه ومحمد رشدي ومحمد قنديل وماهر العطار وأبودراع وأحمد عدوية ومن شب على شيء شاب عليه ومنعرفش نغير طريقتنا في الغناء الشعبي».

وأنهى الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة حديثه، متمنيا أن يزيح الله البلاء والوباء عن مصر، وأن تنتهي أزمة فيروس كورونا، قائلا: «ربنا يزيح الكرب ده يارب، وتبقى بلدنا بصحة جيدة وتكون السنة جميلة على مصر والعالم العربي كله، وكل سنة وأنتوا طيبين وتعود عليكوا الأيام بخير».

الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة من مواليد 5 يناير من عام 1955، ويبلغ من العمر 66 سنة عاما، وهو من مواليد أبوقير، وتوفيت منذ حوالي شهرين جارة الفنان عبدالباسط حمودة وهي مربية أولاده من باب النصر، وكان يعتبرها مثل شقيقته وحزن عليها كثيرا، خاصة أنه تجمع بينهما صداقة تقترب من 25 عاماً.