عبدالباسط حمودة عن شكوى شقيقته من مقاطعتها: مشاكل عائلية أرفض تداولها

كشف الفنان عبدالباسط حمودة تفاصيل واقعة إعلانه وفاة شقيقته وظهورها لتكذيب الخبر بعدما أعلنه "حمودة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حمودة خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الموضوع إن واحدة أخت لينا جارتنا بقالها 38 سنة معانا ومبتخلفش وخدت ماجد ابني عنده شهر والناس كلها بتقول لها يأم ماجد لكن أختي موجودة وبصحة وبخير وسعادة"، مشيرًا إلى أنه كان يعلن عن وفاة "واحدة زي أخته".

وأضاف: "أنا قولت والله أنها أختي لأن كل المسلمين إخوة وكل المسلمين إخوات وجوزها قالي أمانة عليك لو ماتت خلي بالك من أختك وأختى عارفة وبتحبها وإخواتي عارفين وبيحبوها".

وعلق عبدالباسط عما ذكرته شقيقته أنه لا يسأل عنها قائلًا: "بص يا أستاذ وائل دي مشاكل عائلة ومحدش يتدخل في المشاكل العائلية والإعلام ميتدخلش في المشاكل العائلية وانت يا أستاذ وائل بيجي عليك وقت بتزعل من أختك وأخوك ودي مش واحدة غريبة وأختى الكبيرة ولو قالت ما في الخمر مقدرش أرد عليها عشان هي أختى الكبيرة".

وتابع: "دي أمور عائلية وأنا مش عايز الإعلام يتدخل في الأمور العائلية"، مؤكدًا أن من توفيت "زي أخته" ولكن أخته الكبيرة بخير.

وكان الفنان عبدالباسط حمودة قد أعلن عن وفاة "شقيقته" عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونفت بعدها شقيقته وفاتها.