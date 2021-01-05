عضو التنسيقية يدشن أبليكيشن لمساعدة الباحثين في إعداد رسائلهم العلمية

أبليكيشن Scholar Guide، هو أول تطبيق يساعد الباحثين في إعداد الرسائل العلمية، شارك في تدشينه الدكتور قياتي عاشور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي.

وحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن التطبيق يوفر جميع الروابط على شبكة الإنترنت، للعثور على مصادر المعلومات التي تفيد عملية البحث العلمي، من بينها محركات البحث، وكذلك أدلة الدوريات العلمية، بالإضافة إلى المكتبات الرقمية، و قواعد البيانات العالمية، و الرسائل الجامعية، بالإضافة إلى الأرشيفات الإلكترونية.

يساعد الباحثين في تجميع البيانات

وأشارت التنسيقية في بيانها، إلى أن «الأبليكيشن» يساعد الباحثين في تجميع البيانات، وعمل الاستبيانات الالكترونية ومعالجتها عن طريق توفير مواقع وروابط الأدوات اللازمة، مثل أدوات تصميم الاستبيانات، أدوات تحليل البيانات، البرامج الإحصائية، حساب عينة الدراسة.

وأضافت، أن التطبيق يقدم معلومات حول المواقع والروابط الخاصة بالتحرير والكتابة العلمية والتي تتمثل في «الترجمة، فحص الاقتباس، إعادة صياغة النصوص، و صياغة وإدارة الاستشهادات المرجعية، و تصحيح الإملاء والقواعد النحوية».

وتابعت بأن تطبيق Scholar Guide، يتيح روابط ومواقع للدعم التقني للملفات والصور والفيديوهات والمتمثلة في «العروض التقديمية، الإنفو جرافيك، الخرائط الذهنية، تعديل الصور والفيديو، تعديل ملفات pdf».

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأبلكيشن يساهم في تنمية المهارات الأكاديمية والبحثية عن طريق توفير مواقع وروابط لكل من منصات التعلم الإلكتروني، تعليم اللغات، مهارة الكتابة العلمية، منصات التواصل الأكاديمية، كما يوفر الروابط والمواقع الخاصة بالأنشطة والمنح والمشروعات البحثية التي تهم الباحثين مثل المؤتمرات العلمية، المنح الدراسية، دعم وتمويل المشروعات البحثية، الجوائز.