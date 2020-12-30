التنسيقية تزور محافظة الدقهلية لمتابعة الجهود المبذولة في ملف البيئة

زار وفد لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الدقهلية، اليوم، للاطلاع على مجهودات المحافظة في مجال البيئة، وكان في استقبال الوفد، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

جهود عديدة تبذلها المحافظة، وهي التي اطلع عليها الوفد من خلال عرض تقديمي، عرضه المحافظ، عن أبرز جهود المحافظة في مجال البيئة وإدارة المخلفات.

كما اصطحب هيثم الشيخ، نائب المحافظ، الوفد في جولة ميدانية لمتابعة جهود المحافظة في إزالة المخلفات من منطقة سندوب، وعملية إنشاء أكبر مصنع إدارة وتدوير مخلفات بمصر، والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم استعراض أبرز الملفات البيئة المتمثلة في مصنع سماد طلخا، والمدافن الصحية بالمحافظة، وصناديق القمامة الجديدة.

وبحث الوفد كيفية تنظيم تعاون مستقبلي في مجال البيئة مع المحافظة، كما قام المحافظ ونائبه بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الوفد، للمشاركة في افتتاح مصنع تدوير المخلفات بسندوب، المتوقع افتتاحه خلال يناير القادم.

وتبذل لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهودا عديدة في مجال الطاقة، منها إصدار القراءات مثل قراءة لأطلس التنمية المستدامة التي أصدرها البنك الدولي للحديث عن أهداف التنمية السبعة عشر.