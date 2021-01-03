«التنسيقية» تهنئ محمد غنيم لحصوله على الدكتوراه من كامبريدج

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية عن حزب إرادة جيل، لحصوله على الدكتوراه من أكاديمية كامبريدج، عن رسالته التي جاءت بعنوان: «التحول الرقمي وأثره على تطوير المنظومة الصحية».

وتهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقوية الأحزاب، وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، من خلال المشاركة بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين، أو الحوار المباشر مع المسئولين، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية، وعرض الرؤى.

وتضم التنسيقية في عضويتها مجموعة من الشباب السياسى وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية، يصل عددهم إلى 26 حزبًا من مختلف الأطياف السياسية، أبرزها: «مستقبل وطن، الوفد، التجمع، حماة وطن، الشعب الجمهوري، الحركة الوطنية، المؤتمر، النور، الإصلاح والتنمية».

وتمكنت تنسيقية شباب الأحزاب من حصد 12 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مقعداً بعد فوز 5 أعضاء منها في الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي، قبل أن يشمل قرار تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في المجلس 7 شباب من التنسيقية، كما نافست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في انتخابات مجلس النواب، وتمكنت من حصد 28 مقعدًا فى البرلمان.