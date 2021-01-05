التجارة: افتتاح السيسي معرض إحلال وتجديد السيارات أضفي له أهمية كبيرة

قال ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ورعايته لمبادرة تحويل السيارات للغاز أضفى عليها أهمية كبيرة، فالمبادرة هدفها الرئيسي مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة سعرها مناسب ومدة تقسيط تصل من 7 إلى 10 سنوات ونسبة فائدة لا تزيد عن 3%، ما يتيح الفرصة لكل المواطنين حتى متوسطي ومحدودي الدخل أن يغيروا سياراتهم ويقتنوا سيارات جديدة دون أي أعباء ثقيلة عليهم.

فوجئنا في أول أيام المعرض بأعداد غفيرة من المواطنين

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّنا فوجئنا في اليوم الأول للمعرض بأعداد غفيرة من المواطنين مهتمون به، موجّها الشكر لهم على التزامهم بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المعرض زاره 1700 مواطن منذ إطلاقه أمس

وتابع أنّ مدة المعرض 3 أيام لكن المبادرة ستنفذ خلال 3 سنوات، أي من لم تسمح ظروفهم بزيارة المعرض فيمكن أن يزوروا الموقع الإلكتروني الذي سيشهد تقديم الطلبات من أجل التعرف على كل أنواع السيارات وإمكانياتها واختيار أنظمة التمويل واختيار البنوك الممولة، حيث زاره 1700 مواطن منذ إطلاقه أمس: «كل البنوك ستتعامل وفق نفس أنظمة التمويل بتمويل من محافظ البنك المركزي».

وأشار إلى أنّ الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة غادرت المعرض منتصف يومه الأول أمس، لكنها عندما علمت بزيادة الأعداد، عادت مرة أخرى ووجّهت رسالة لهم وطالبتهم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية.