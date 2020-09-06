وزارة التجارة والصناعة تدشن برنامجا جديدا لرد الأعباء التصديرية

تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية، وذلك بهدف مساندة قطاع التصدير، باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبى، وفقاً لتصريحات الوزيرة نيفين جامع.

وقام صندوق تنمية الصادرات بسداد المستحقات المتأخرة للشركات خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بصرف 1.141 مليار جنيه لنحو 856 شركة، وذلك فى إطار مبادرة صرف 30% من إجمالى مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019. كما سدد المستحقات الخاصة بمبادرة صغار المصدرين، الذين تقل مستحقاتهم عن 5 ملايين جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات.